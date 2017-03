Sabato 11 Marzo @Cricolo Colony - Brescia

FREEDOM CALL, FELINE MELINDA, INFINITY

Apertura ore 21,00

FREEDOM CALL 23,30

FELINE MELINDA 22,20

INFINITY 21,30

Ingresso 15€

FREEDOM CALL, HIGHLORD, ENERGY OF THE ELEMENTS

Apertura ore 20,30

FREEDOM CALL 23,00

HIGHLORD 22,15

ENERGY OF THE ELEMENTS 21,30

Ingresso 15€

Come precedentemente annunciato, itornano in Italia per due date a supporto del loto ultimo album “”.Diversi saranno i loro ospiti per entrambe la date, di seguito i dettagli: