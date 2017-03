Padri indiscussi del Black Metal insieme a gruppi come Bathory, Celtic Frost, Hellhammer e Mercyful Fate, isono un gruppo fondamentale per la nascita e lo sviluppo del metal estremo. Fonte d’ispirazione per tante band di thrash metal, hanno saputo creare uno stile essenziale, veloce, sporco, ma anche molto pesante ed oscuro. La band nata in quel di Newcaste (Inghilterra) nel lontano 1979 tra alti e bassi è rimasta una leggenda per il suo genere.I loro primi due album Welcome to Hell (1981) e Black Metal (1982) hanno rappresentato una rivoluzione nel panorama musicale underground.Vere e proprie pietre miliari del metal, hanno introdotto temi e simboli della musica estrema come i riferimenti al satanismo e l’iconografia basata su pentacoli e caproni, vero e proprio marchio di fabbrica della band e del movimento black metal in generale.Con quasi 40 anni di carriera e 14 album all’attivo, la band inglese si appresta a rilasciare un prossimo Ep con tre nuovi brani che saranno eseguiti in questa unica data italiana sul palco dell Agglutination Metal Festival con una formazione composta da(Guitar),(Drums) e il membro storico, nonché simbolo indiscusso della band,(Vocals&Bass).