Si avvicina l’unica data italiana degli Asking Alexandria! La band inglese sbarcherà infatti in Italia tra pochi giorni per un unico show esclusivo, giovedì 09 marzo all’Alcatraz di Milano.Gli Asking Alexandria vantano un pubblico di fan fedeli che si sono legati alla band in quasi dieci anni di carriera tra tour nei principali festival internazionali e ben quattro album in studio.Fondamentale per la band è stato avere una buona fanbase che li ha sempre sostenuti nel tempo; infatti, nonostante il percorso artistico con diversi singoli al top delle classifiche di vendita internazionali, per la band non è sempre stato tutto rose e fiori.Nel 2015 il cantante Danny Worsnop abbandona il progetto e questo momento di crisi, anziché disgregare il gruppo, lo unisce ancor di più. Ben Bruce, chitarrista e fondatore della band, trova proprio in questa occasione la giusta ispirazione per scrivere l’ultimo album “The Black” che vede il vocalist ucraino Denis Stoff prendere il posto di Danny.Denis è stato un ottimo sostituto ed è riuscito a farsi apprezzare e a dare il suo personale apporto al gruppo ma proprio qualche mese fa la notizia del ritorno di Danny, attualmente in tour con la band, fa gioire vecchi e nuovi fan che non vedono l’ora di assistere agli show con la vecchia formazione.Guidati nuovamente dal carisma e dalla voce di Danny, gli Asking Alexandria hanno da poco iniziato il tour che li vedrà toccare le principali città europee; i sold out registrati, a pochi giorni dall'inizio del tour, sono già due, Lisbona e Varsavia.La band di York sarà inoltre accompagnata da due special guest d’eccezione, The Word Alive e Silent Screams, che scalderanno il pubblico per bene prima di uno dei concerti più attesi della scena metalcore internazionale.ASKING ALEXANDRIASpecial guests: THE WORD ALIVE – SILENT SCREAMS09.03.2017 | ALCATRAZ, MILANOApertura porte ore 19.00Inizio concerti ore 20.10Biglietto in prevendita 25 euro + d.d.p.Biglietto in cassa 30 euroPrevendite disponibili sui circuiti Ticketone, BookingShow, VivaTicket e Mailticket