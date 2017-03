Grande appuntamento alin via Carolina Romani 1/11 di Bresso (MI) presentato dacon ilche vedrà i Brutal/Death metaller spagnolicome headliner della loro unica data italianaGli spagnoli, nati nel lontano 1991 con il singer, sono pronti a farvi sentire la loro energia prima di intraprendere i vari festival estivi in giro per l’Europa.Ad aprire questo bellissimo evento ci saranno i francesi, che accompagneranno gliin tutto il tour europeo. Opener della serata ci saranno i bravissimi italianiLIVE:– fino al capolinea di Comasina, prendere il Bus 83 in direzione Niguarda e scendere in Via Cadorna a circa 300 m dal locale, proseguire dritto in Via Carolina Romani: MI-VE A4 uscire a Cormano, seguire le indicazioni per Bresso, prendere Via Cadorna e proseguire dritto in Via Carolina RomaniVia Carolina Romani 1/11 – Bresso (MI): 02 6969HOTEL IN ZONA:Alè possibile ordinare varie alternative tra piadine, panini, Toast e birre di tutti i coloriIngresso: 10 €