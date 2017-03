Dal 03 Marzo in distribuzione ed in rotazione radio/TVDisponibile dal 03 Marzo “” il nuovo singolo dei, in rotazione radio e video, distribuito e promosso da. Il nuovo lavoro è stato realizzato presso il Freedom recording Studio di Jolanda di Savoia (FE), sotto la produzione artistica di Michele Guberti e di Massimiliano Lambertinii Mat Cable nascono nel 2013 dal groviglio di cavi, cablaggi e connessioni, quando Raffaele Ferri autore ed ideatore del progetto incontra i primi membri della band, da qui il nome Mat Cable. Nel settembre del 2014 esce il primo lavoro della band, l'ep autoprodotto “Rise”.La band formata da Francesco Lupi, Edoardo Ferri, Ottavio Rastelli e Raffaele Ferri, grazie alla bella collaborazione con Alka Record Label e grazie alla direzione artistica di Massimiliano Lambertini, arriva, a Maggio 2015, alla produzione di un secondo EP “Psychotronic Drugs”, registrato al Freedom Recording studio di Jolanda di Savoia da Michele Guberti. Il singolo Under My Skin entra in rotazione su diverse radio, è l'inizio dell'avventura dei Mat Cable nel panorama della musica indipendente in Italia e non.Il singolo Your Fire, sempre prodotto da Alka Record Label, registrato al Freedom recording studio, è un nuovo inizio per una band che necessariamente ha avuto bisogno di rigenerarsi per proseguire in modo convinto a questo progetto.Un nuovo disco in lavorazione e con una nuova line up, i Mat Cable sono già all'opera perchè di parole da urlare ne hanno tante e sono pronti per cantarvele.I Mat Cable sono:Registrato, mixato e masterizzato: da Michele Guberti presso Freedom Studio RecordingProduzione Artistica: Michele Guberti e Massimiliano LambertiniDistribuzione: ALKA record labelUfficio stampa: AlkaNetworkwww.facebook.com/matcablemusicwww.matcable.bandwww.alkarecordlabel.comwww.alkanetwork.tumblr.com