Dopo aver annunciato la firma di un contratto di promozione e distribuzione digitale con l'etichetta americana, irendono noti i dettagli sulla pubblicazione: il debut album "" sarà disponibile a partire dal 26 Maggio 2017.Nell'attesa "che la Notte cali", la horror band presenterà il disco con un doppio release party alle Officine Sonore di Vercelli ( Evento Facebook ) e al Midian Live di Cremona ( Evento Facebook ), per poi proseguire la promozione dal vivo con una serie di concerti nel Nord Italia.Ecco le prime date annunciate:Aspettando il primo video ufficiale e la partenza dei pre-order del disco, il "Quartetto dell’Ira", con sound e look rinnovati, presenterà uno show suggestivo e tutto da scoprire... The Worst Gang Ever is Back in Town!Web:http://www.ragingdead.comhttp://www.facebook.com/RagingDeadhttp://www.pavementmusic.com/artistspartnerships/raging-deadhttp://www.atomicstuff.com/ragingdead.htmlhttp://www.jackrockagency.com/band/raging-dead/http://instagram.com/ragingdead