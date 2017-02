I doomster svedesitornano con il terzo album in studio e ancora una volta la cantantee i suoi gentlemen hanno gettato un incantesimo attraverso un’esperienza sonora magica, intitolata “”. Il disco uscirà ile conterrà otto nuove maestose canzoni.Ancora una volta, gli AVATARIUM si affidano alla bellezza e all'oscurità, a chitarre pesanti e suoni fragili, a voci femminili uniche e al mistico suono blues vintage degli anni ’60, pur rimanendo sempre ancorati a un terreno moderno e confidando nell'anima inquietante del doom rock. Sei delle otto nuove tracce sono state forgiate dal mago dei CANDLEMASS Leif Edling, ma anche il chitarrista Marcus Jidell e la cantante Jennie-Ann Smith hanno contribuito al songwriting e dato vita al degno successore di "The Girl With The Raven Mask", un album che ha ricevuto ottimi riscontri dalla critica nel 2015 e che li ha portati a vincere l’'Up And Coming' award di Metal Hammer Germania.Il nuovo album è stato prodotto da, mentre) l’ha registrato e mixato ai famosi Ghost Ward Studios. La masterizzazione è opera di).”, afferma la cantante Jennie-Ann Smith. Il chitarrista Marcus Jidell aggiunge: “”.