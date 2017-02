è lieta di annunciare il ritorno in Italia diLe due più grandi icone celtic punk in tutto il mondo si esibiranno sullo stesso palco, la stessa sera, per un evento unico in Europa che si terràUn’unica serata per godersi due band che dal vivo sono una vera e propria garanzia; capaci di travolgere il pubblico con la loro energia, i Dropkick Murphys e i Flogging Molly vi trascineranno in una grande festa celtica in cui cornamuse e fisarmoniche si fonderanno a violenti riff di chitarra e rullate punk rock.I Dropkick Murphys, tornano in tour per presentare l’ultima uscita discografica “11 Short Stories of Pain and Glory”, pubblicato lo scorso 6 gennaio dalla Born & Bred records. A quattro anni di distanza dall’ultimo “Signed and Sealed in Blood”, il nuovo disco dei Dropkick Murphys è il nono della loro più che ventennale carriera. Ogni pezzo di questo disco trasmette infatti la maturità artistica e professionale che la band ha raggiunto; musica tradizionale irlandese, punk e folk sono uniti al meglio con il fine di raccontare undici storie di gloria e dolore che racchiudono argomenti cari alla band: l’amore per la propria terra, l’amicizia, la lotta di classe. Un vortice di emozioni in cui amore, gioia, rabbia e si alternano e arrivano dritte al cuore dell’ascoltatore.Nati nei sobborghi di Boston nel 1996, i Dropkick Murphys sono inizialmente un gruppo di amici che si trova a suonare per puro divertimento; quando cominciano a sviluppare il proprio sound, quel distintivo e particolarissimo mix di punk oi! e irish folk che li rende inconfondibili, scoprono con grande sorpresa di essere molto apprezzati dal pubblico. Il progetto prende il volo con una successione di tour, EP, singoli e album in studio che li portano ad esibirsi sui palchi di mezzo mondo. La band è nota anche per il suo attivismo sociale e politico: hanno partecipato con un brano alla compilation “Rock Against Bush, Vol. 2” e creato una t-shirt i cui proventi sono stati devoluti a sostegno del Workers' Rights Emergency Response Fund.Anche i Flogging Molly saranno a breve on the road per presentare il prossimo disco, i cui dettagli saranno svelati in un futuro non troppo prossimo. La band ha infatti ultimato da poco le registrazioni dell’album ma sta già pensando alla parte migliore: quella in cui finalmente saranno sul palco, a diretto contatto con i loro fan, per suonare dal vivo e presentare la loro ultima fatica discografica.Nati a Los Angeles nel 1997, i Flogging Molly hanno sempre sfidato ogni categorizzazione di genere: l'originalità delle loro canzoni è un tratto distintivo che evidenzia l'inesauribile creatività della band. Con il susseguirsi degli anni i dischi sono cambiati, passando per ‘Drunken Lullabies’ e ‘Float’, fino ad arrivare all’ultimo disco uscito nel 2011, “Speed Of Darkness” ma nulla è cambiato nello stile e nelle idee e nei live del gruppo; spettacoli adrenalinici che partendo dalle tradizioni dei pub irlandesi hanno raggiunto i principali festival di tutto il mondo.Dropkick Murphys e Flogging Molly, due band dalla forte identità musicale e sociale, incredibili live act che lasciano il segno nei ricordi di chi assiste ai loro show. Vederli assieme in un’unica serata sarà un vero e proprio evento che difficilmente si ripeterà ed è quindi assolutamente da non perdere!