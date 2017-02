Riceviamo e pubblichiamo il comunicato Hub Music Factory:

Richie Kotzen

04 SETTEMBRE 2017

Circolo Magnolia - Segrate (MI)



è lieta di annunciare l’arrivo diin Italia!Il virtuoso chitarrista farà un’unica imperdibile tappa italiana lunedì 04 settembre 2017 presso ildi Segrate (MI).Quandosuona la sua chitarra lo si riconosce sin dalle prime note.Il suo sound è inconfondibile, il suo stile inimitabile, il suo virtuosismo impressionante.si è costruito una carriera come cantante e compositore di tutto rispetto spaziando tra rock, blues, jazz e fusion arrivando fino al pop e al soul. Più di vent’anni trascorsi in tour esibendosi negli Stati Uniti, in Europa, America Latina e Giappone, guadagnandosi così una forte fan base che lo segue con grande passione ed entusiasmo.Nel 1996 lalo ha onorato con ben due chitarre con la propria signature; la Telecaster firmataè tutt’oggi disponibile e resta tra i top seller del celebre marchio di strumenti musicali.L’evento che però ha segnato particolarmente l’artista a livello professionale e personale è stato nel 2006, quandoha ricevuto la chiamata degli storici The Rolling Stones per aprire a una serie di concerti della band in Giappone. Durante la sua carrieraha inoltre collaborato e si è esibito con altre band e artisti importanti, tra cui Poison, Mr. Big, Vertù e le leggende del jazz Stanley Clarke e Lenny White.A breve, il prossimo 14 aprile, uscirà il nuovo album solistache sarà pubblicato da, l’etichetta discografica di proprietà dell’artista. Questo album è il risultato di un vortice creativo che ha portato l’artista a scriverlo quasi in completa solitaria, una nuova sfida superata daa pieni voti.Il primo singolo estratto è la track di chiusura dell’albumNon perdete l’unica occasione di ascoltare dal vivo questo incredibile vocalist e chitarrista apprezzato in tutto il mondo. Di seguito i dettagli dell’unica data italiana:Prevendite disponibili a partire da lunedì 27 febbraio alle ore 11.00 sui circuiti