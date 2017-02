Dopo il grande successo di “”, quinto album in studio della band uscito lo scorso ottobre via, e dopo il sold out della data di Bologna lo scorso dicembre, gliritornano sul palco per un nuovo ed esteso tour!Due sono le tappe italiane:, Ippodromo delle Capannelle - Postepay Sound Rock In Roma, Ippodromo San Siro - Milano Summer FestivalAlle ore 10 di venerdìladei biglietti sarà avviata on line sul sito TicketOne.it e tramite Call Center.Alle ore 10 di sabatoladei biglietti sarà avviata anche presso i punti vendita TicketOne.