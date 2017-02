TWELVE FOOT NINJA - Tre date in Italia a maggio!

Arrivano finalmente in Italia gli australiani! Sono una delle più grandi rivelazioni metal degli ultimi dieci anni. Un mix unico tra Hard Rock, Progressive Metal, Alternative Rock, Funk e tantissimo altro. Difficile definirli. Ma i numeri e i fatti parlano chiaro: vincitori del premioaidel 2014, 5 milioni di visualizzazioni sul proprio canale YouTube, record di fondi raccolti tramite crowdfunding per il loro video di "" e infine posizioni da capogiro per per l'ultimo album "": debutto al primo posto della Independent Album Chart australiana, secondo posto nell'Australian Artist Chart e sesto posto complessivo nella ARIA Chart, la classifica ufficiale australiana.Serve altro? Dal vivo sono semplicemente imperdibili. Qualcosa che sicuramente ancora non avete visto.ha il piacere di portare finalmente in Italia la band con tre date live che toccheranno Roma, Firenze e Milano nel mese di maggio. Il nuovo album "" è uscito lo scorso 26 Agosto per, con la produzione di(già al lavoro con Karnivool e Dead Letter Circus) a cui è seguito un lungo tour insieme ai Disturbed. L'ultimo singolo uscito è dedicato al brano "", 9 minuti che mostrano le incredibili doti musicali della band, insieme all'ironia che pervade l'approccio dei- Prima volta in ItaliaGIOVEDI 04 Maggio @ TRAFFIC CLUB, Roma - Evento Facebook VENERDI 05 Maggio @ CYCLE CLUB, Calenzano (FI) - Evento Facebook SABATO 06 Maggio @ LEGEND CLUB, Milano - Evento Facebook