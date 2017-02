Ladi Firenze, presenta ufficialmente il suo nuovo prodotto "". Il pedale si caratterizza per la sua vasta gamma di sonorità, rese possibili grazie a controlli di Gain, TonoVolume ai quali si aggiungono due selettori che permettono la selezione di due bande di fre- quenza e due livelli di distorsione. La pasta sonora è ben definita garantendo un'ampia dinamica sul segnale. Il selettore di banda di frequenza (LO/HI) offre la possibilità di ottenere un suono con ogni sfumatura di tono gestendo una di- storsione su basse, medie e alte. Il selettore di livello di distorsione porta il pedale a coprire una dinamica completa che va dal leggero crunch a un overdrive fino alla distorsione. La vasta possibilità di controllo di Tono, gain e volume inoltre rende il Superbia,adatto ad un qualsiasi tipo di setup chitarra/ampli. Interruttore TRUE BYPASS e resistenze a impasto di carbone sono una delle scelte specifiche fatte per lo standard dei nostri pedali. I componenti sono ricercati in un progetto con disposi- tivi elettronici appartenenti a serie vintage, elementi che contraddistinguono un carattere ed un suono caldo e definito.Specifiche Tecniche:Componenti elettronici selezionati. True bypass. Completamente analogico. Jack input/output da 6.3 mm 1/4″ posti lateralmente al pedale. Tre controlli permettono la regolazione del gain, del tono e del volume. Il LED frontale indica lo stato di attivazione dell’effetto. 2 selettori banda frequenza. Alimentazione 9 volts DC attraverso batteria interna o alimentatore stabilizzato esterno. La sostituzione della batteria è possibile attraverso la rimozione delle quattro viti poste sul coperchio inferiore. Impedenza di ingresso 1 Mohm, uscita 300 ohm. Corrente con led acceso 19mA, standby 500 uA.Per contatti: