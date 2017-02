Per più di quindici anni i Sirenia sono stati in tour in tutto il mondo, dall’Europa all’America Latina e all’Australia, ma non siamo mai riusciti ad organizzarne uno in Nord America per problemi di costi.

Siamo ancora determinati a realizzare un tour in quella zona, lo dobbiamo ai nostri fan dopo tutto il supporto di questi anni. Ma per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Abbiamo preparato un tour molto bello con 17 shows totali, di cui 14 in America e 3 in Canada. Sarà un tour da co-headliner con gli Arkona + tre band di supporto: Mindmaze, Graveshadow e Sicosis.

Abbiamo quindi deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi con PledgeMusic.

Andare in tour in un nuovo territorio per la prima volta è sempre complicato, perché i promoter non sanno esattamente quante persone aspettarsi allo show e quindi è rischioso investire soldi in un progetto del genere. Ma con l’aiuto dei nostri fan, crediamo sia possibile. Se una buona parte dei fan sarà presente allo show, sarà molto più semplice per noi realizzare altri tour in Nord America.

Abbiamo fatto tutto ciò che è in nostro potere per realizzare questo progetto e ora il resto dipende da voi ragazzi. Facciamo di questo tour un grande successo e speriamo che possa essere il punto di partenza per altre date in Nord America.

Aderite alla campagna su PledgeMusic e date un’occhiata agli articoli, tra cui esclusivi eventi VIP.

Ci vediamo a maggio in America e in Canada!

- Morten, Emma, Jan Erik e Jonathan

Tramite un annuncio sulla loro pagina facebook, ihanno dichiarato di aver lanciato una campagna di raccolta fondi via PledgeMusic per finanziare il tour in Nord America. Di seguito il comunicato: