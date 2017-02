13 -14 - 15 AGOSTO 2017

BAY FEST 2017 | Parco Pavese - Bellaria Igea Marina (RN)

Bad Religion - Rise Against – Pennywise - Anti-Flag – Ignite - Less Than Jake - Undeclinable Ambuscade – Face To Face and more tba…

comunicano che anche ifaranno parte dell’incredibile cast artistico di Bay Fest 2017!La band si esibiràcon i già confermati; da ricordare inoltre che il festival ospiterà anche tanti altri grandi nomi:Less Than Jake e Undeclinable Ambuscade mentreRise Against, Anti-Flag e Ignite.I Face To Face, tra le più influenti band della scena punk californiana, si formano nei primi anni ’90 con Trever Keith alla voce e chitarra, Rob Kurth alla batteria e Matt Riddle al basso. Il trio è stato pubblicato inizialmente dalla label Doctor Strange per poi passare subito dopo alla storica Fat Wreck Chords che ha ripubblicato il primo album “Don’t Turn Away”. Con l’arrivo di Chad Yaro, seconda chitarra, la band inizia un lungo tour alternato a svariate sessioni di registrazione, i cui frutti sono raccolti nell’EP “Over It”, pubblicato nel 1994. Con il pezzo “Disconnected” la band acquisisce popolarità, grazie alla collaborazione della KROQ radio, radio locale di Los Angeles, e nel 1995 il loro secondo album in studio “Big Choice” raggiunge le 100.000 copie vendute. Dal ’95 ai giorni d’oggi svariate le pubblicazioni, innumerevoli i tour e diverse le collaborazioni tra cui quella con i Dropkick Murphys; in seguito a cambi di line-up e una pausa durata cinque anni, durante la quale i membri si sono dedicati a progetti musicali con altre band tra cui The Offspring e Me First and the Gimme Gimmes, i Face To Face tornano ufficialmente on stage nel 2008. L’ultima uscita discografica “Protection”, firmata nuovamente dalla Fat Wreck Chords, è uscita all’inizio del 2016 ed ha ottenuto ottime recensioni.Il vostro lungo Ferragosto sarà un vero punk rock party senza fine, vietato mancare!Di seguito riportiamo i dettagli del festival:Singole giornateAbbonamentiABBONAMENTO 2 GG (13-14 AGOSTO): € 40,00 ddpABBONAMENTO 2 GG (14-15 AGOSTO): € 50,00 + ddpABBONAMENTO 3 GG (13-14-15 AGOSTO): € 65,00 + ddpCAMPING BAY FEST ABBONAMENTO 4 NOTTI (12/16 AGOSTO): € 40, 00Disponibili a breve le prevendite per tutte le combinazioni di biglietti sui circuiti di vendita Ticketone e Mailticket.