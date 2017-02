VENERDI' 31 MARZO 2017

ore 21,00

Teatro ASTRA di Schio (Vicenza)

“GENESIS REVISITED with CLASSIC HACKETT”Biglietti galleria numerata euro 45 - in prevendita presso:sui siti http://www.Schiolife.com http://www.Vivaticket.it , e su tutto il circuito Vivaticket.Il leggendario chitarrista deitorna con un nuovo disco e un nuovo world tour. In primavera 2017 il live che mescola gemme rare e classici.Prosegue la “TOTAL EXPERIENCE” del leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett. Dopo i successi e sold out del 2015-16 Hackett torna con la full band in un tour mondiale con un set che mescola classici e gemme più rare dell’ampio repertorio Genesis e solista.L’appuntamento è in primavera per un nuovo disco e un nuovo tour che include brani dall’ album “” di cui ricorre il 40ennale, classici come “” oltre a rarità mai eseguite dal vivo dalla Hackett band come “” e “”.Con una carriera che attraversa decenni di storia del rock, che lo ha portato a pubblicare 7 album con i Genesis, 30 album da solista e uno con il super gruppo GTR insieme con Steve Howe degli Yes, Steve Hackett annuncia un nuovo tour mondale, che toccherà l'Italia nella primavera 2017.Nello stesso periodo è annunciata l’uscita del nuovo album solista, di cui il tour sarà anticipazione, insieme ai favoriti della sua lunga carrier, come "The Steppes", "Serpentine", "Every Day" e per la prima volta dal vivo "Rise Again".Sul palco con Steve Hackett un eccezionale team di musicisti di altissimo livello : alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods) alla batteria, percussioni e voce Gary O'Toole (Kylie Minogue, Chrissie Hynde), al sax, flauto e percussioni RobTownsend (Bill Bruford), al basso e stick il grande ritorno di Nick Beggs (Kajagoogoo, Mute Gods) e alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).Un musicista che ha percorso la storia del rock e continua a percorrere i sentieri della creatività musicale senza sosta. Il live di Steve Hackett è un appuntamento con la musica da non perdere.SchioLife in attività dal 2007 si è ben presto posta e riconosciuta come una delle organizzazioni di eventi musicali più qualificate in Italia. Ogni anno organizza un calendario di appuntamenti importanti che offrono qualità musicale al pubblico appassionato di spettatori, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.Sono stati organizzati ad oggi più di 60 concerti tra Schio (Teatro Astra, Teatro Civico, Arena Campagnola), Vicenza (Teatro Comunale) e Verona (Teatro Romano). Tra gli altri si ricordano: The Commitments, Procol Harum, Le Orme, Manu Katchè, Stefano Bollani, Jethro Tull, Banco del Mutuo Soccorso, Steve Hackett, Vinicio Capossela, Tony Levin, YES, Ian Anderson, Van der Graaf Generator, Peter Hammill, Julia Kent, Ian Paice, The Camel, Rick Wakeman, Tommy Emmanuel ed Ezio Bosso.