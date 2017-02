I Vuur, nuova band formata dalla bellahanno pubblicato online il behind-the-scenes del loro album di debutto, in cui ci mostrano le fasi di registrazione del disco.Nel video, disponibile nel player sottostante,ci spiega il processo creativo dei brani, la cui ispirazione arriva dai tanti viaggi che lei stessa ha fatto durante gli anni.Lineup:(ex-) – voce, ex-) - batteria, ex-) - chitarra- chitarra) - basso) – voce