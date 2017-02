celebrano l'odierna uscita diin vinile (in edizione limitata 500 copie-nero / 100 copie-bianco) rilasciando in digitale il primo di tre singoli estratti dal'EP. Si tratta di "", cover dei, da oggi disponibile in tutti gli stores digitali ( Link iTunes ).Cadaveria ha commentato: "".L'uscita di Mondoscuro in vinile è stata curata da, che in primavera si occuperà anche della ristampa di, il secondo album degli horror metalles italiani, datato 2004. L'EP è disponibile anche nella versione CD uscita a settembre 2016 per Black Tears.Maggiori informazioni: http://www.cadaveria.com/web/