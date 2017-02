STARSICK SYSTEM - Tre nuovi show a febbraio e marzo

In attesa di ascoltare qualche anteprima dal nuovo album "", glitornano on the road per tre appuntamenti live da non perdere. Si cominciaall'di Fontanafredda (PN) insieme aA marzo invece ritroveremo la band insieme aglialdi Brescia e sette giorni dopo aldi Alessandria con iVenerdì 24 Febbraio @ Astro Club, Fontanafredda (PN) w/ Fake Idols + HeadquakesSabato 04 Marzo @ Gasoline, Brescia w/ ElevenkingSabato 11 Marzo @ Mephisto Rockcafè, Alessandria w/ JTRCome antipasto dei prossimi show trovate qui il recentissimoregistrato in diretta Facebook pochi giorni fa.Il nuovo album, secondo lavoro in studio, dal titolo "" uscirà peril prossimo 23 Giugno.Press & Promotion / Marketing: Bagana Rock Agency www.baganarock.com Booking: Truck Me Hard info@truckmehard.com Presto ulteriori novità e info su www.facebook.com/starsicksystem