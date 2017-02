È prevista per il 27 Marzo 2017 la pubblicazione di “”, il nuovo album dei techno-deathsters. Edito e distribuito dasarà disponibile in formato CD e sulle maggiori piattaforme digitali del settore.Le sessioni di registrazione sono avvenute i Death Lab studios di Verona sotto la guida diLa peculiarità della musica proposta del combo vicentino è l’assoluta assenza di limiti, “il vecchio e il nuovo” si incontrano in un perfetta armonia per un viaggio introspettivo in cui non mancano di certo parti veloci e tipicamente death metal, nessun fan del genere rimarrà deluso.Sono 10 le tracce della nuova release:Artwork e copertina sono stati curati dall’illustratrice grecaLa band presenterà i brani della nuova produzione il 25 Marzo 2017, in occasione di un release party dove si potranno acquistare le copie di “Logos” in anteprima e fare festa insieme a tutta la band presso il Circolo La Mesa di VicenzaPer info riguardo la nuova release, ordinare i cd o il merchandise ufficiale, mp3, live dates, news e tutto quanto riguarda i FATE UNBURIED è possibile visitare gli spazi web ufficiali:FATE UNBURIEDSLIPTRICK RECORDS