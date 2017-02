Riceviamo e pubblichiamo:

Il 2017 è l’anno del grande ritorno dei sovrani norvegesi del symphonic black metal, che pubblicheranno il doppio DVDil 28 aprile. Disponibile in diversi formati, conterrà due rituali dal vivo: il leggendario show tenutosi a Oslo con l’Orchestra della Radio Norvegese e un coro, e la loro esibizione al Wacken Open Air 2012 con quasi cento musicisti sul palco.Oggi la band svela il primo video tratto dal concerto di Wacken in cui propone il suo inno metalcon l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Repubblica Ceca.sarà disponibile nei seguenti formati:- 2BluRay-Digibook (Live in Oslo & documentary + Live at Wacken)- 2DVD-Digibook (Live in Oslo & documentary + Live at Wacken)- 2CD-DIGI (Live in Oslo)- 2BD+2DVD+4CD-Earbook (Live in Oslo BluRay, DVD & audio CDs + Live at Wacken BluRay, DVD & audio CDs)- 2LP (black) in gatefold (Live in Oslo)- 2LP (white) in gatefold (Live in Oslo)- NB Earbook Deluxe (Live in Oslo BluRay, DVD & audio CDs + Live at Wacken BluRay, DVD & audio CDs, incl. A1 poster + silver mirror board artwork)Sia lo show di Oslo che quello di Wacken conterranno le seguenti canzoni:Quest’autentica combinazione di eleganza e stravaganza ha rappresentato per i fan una naturale evoluzione, ma sono stati necessari tempo, arrangiamenti e impegno per trasformare in realtà questa gigantesca produzione e offrire ogni sera 90 strabilianti minuti di set.I concerti ripercorrono i classici della discografia del gruppo, da, passando per. I norvegesisanno come lasciarsi alle spalle nient’altro che le ceneri.