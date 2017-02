ANEWRAGE - "EVOLUTION CIRCLE"

La prima traccia del nuovo album su YouTube e quinto elemento per tutte le date live

"Evolution Circle" è stata una delle ultime canzoni scritte per "Life-Related Symptoms".

Sentivamo la necessità di un altro pezzo tirato e abbiamo passato al vaglio tutte le pre-produzioni escluse; una in particolare ha catturato la nostra attenzione perché i riff principali, ascoltati al contrario, erano esattamente quello che ci serviva.

Una volta imparati, il lavoro di scrittura è stato abbastanza semplice.

Il senso del testo si ricollega perfettamente al concetto presentato dalla musica: ogni cosa torna al proprio punto di partenza.

Oggi in streaming su YouTube, su Spotify e in pre-order iTunes “”: il primo brano estratto dal nuovo lavoro ‘’ del quartetto, in uscita il prossimo 7 aprile perTraccia numero 5 del nuovo album, queste le parole della band:Non mancano però le novità in casa. Si aggiunge ufficialmente un quinto elemento alla line-up milanese in qualità di chitarrista live:(NA2RAL BORN KILLERS, Ex La Fin). Il giovane musicista prenderà parte a tutto il ‘in partenza il prossimo 8 aprile da Milano, a supporto di tutte le date live Presto ulteriori su