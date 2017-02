Glihanno annunciato la pubblicazione del loro settimo live album, intitolato "", per il prossimo 31 marzo su etichettaL'album sarà disponibile in sole 3000 copie in formato CD e 2000 in vinile, oltre ad altre 600 destinate ai rivenditori.L'opera è stata registrata il 25 febbraio 2010 presso ildi Melbourne e mixata da. Eccone la tracklist: