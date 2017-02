":Il brano è il primo singolo estratto da "", il nuovo LP di, in uscita per2013, hinterland torinese. Tre ex componenti degli Hollywood Noise dopo lo scioglimento del gruppo sono in cerca di riscatto. Con tanta rabbia sulle spalle adottano il nomee incidono “”, dieci tracce rock contaminate da influenze punk frutto di un anno di composizione tra i palchi e la sala di registrazione. Le occasioni per sfogarsi arrivano: suonano al GlamAttakk XV in apertura ai Fuck Knights (USA), aprono per Adam Bomb e anche i Living Dead Lights (USA) li vogliono per introdurre il loro show. La rabbia si placa. A sangue freddo il sound si apre a nuove possibilità fino ad allargare cerchio agli echi californiani di una chitarra in più. Nel 2016 la band si ritira nel suo studio di registrazione DIY per incidere un secondo LP. Le riprese audio delle 10 tracce di “” sono curate interamente dalla band e il mix affidato apresso lo studiodi Torino. L'uscita dell'album è prevista per venerdi 17 marzo 2017 per l'etichettasenon ci ammazza prima...CONTACT/BOOKING: info@psychokillerband.com LABEL: www.edisonbox.it UFFICIO STAMPA: