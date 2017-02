La math/metal bandha annunciato oggi la pubblicazione di un nuovo EP intitolato, disponibile dalin versione digitale e fisica.Il quintetto ha da poco finito le lavorazioni del primo videoclip, la cui pubblicazione è prevista per le prossime settimane. A proposito del nuovo EP il frontmanspiega: “è il nostro secondo EP, dove abbiamo cercato di sfidare noi stessi andando a comporre qualcosa di più complesso e rumoroso diLo abbiamo battezzatoIl tema generale di tutte le sue canzoni è la rabbia che ognuno di noi prova quando in un primo momento non riesce a comprendere le azioni, i pensieri o i comportamenti di un'altra persona, per poi realizzare che se fosse stato nei panni di essa molto probabilmente si sarebbe comportato esattamente nello stesso modo”.Guarda il teaser video di "Oracles"25.03 Palazzolo (BS) Vecchia Scuola Pub26.03 Mezzago (MI) Bloom01.04 Carugate (MI) Arci Area07.04 Bergamo, Joe Koala w/Sienna Skies "Oracles"01. Dust On The Floor Of My Existence02. My Inner Voice03. Ludes04. Xiphas Gladius05. PrevailPR Lodge Agency Europe | info@pr-lodge.com