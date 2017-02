Ilfarà il suo esordio il, festival dedicato interamente alle voci femminili.Le band che condivideranno il palco del circoloal momento sono le seguenti:Di seguito il bill dell’evento:- Una delle band più interessanti della scena symphonyc metal europea, con un mix di musicisti da Germania, Austria e Italia.Con la bellissima female singerdaranno vita ad uno show mozzafiato per supportare l'ultimo album "" spaziando però dall'intera discografia di oltre 10 anni e 5 full lenght per la label austriaca- Primo show italiano in assoluto per la band formata dagli ex membri degli. Capitanati dalla voce della bravissima, la band svizzera arriva nel nostro paese forte di un nuovissimo deal con la gigantescaper la pubblicazione del debut album. Uno show da non perdere.- Freschi della news di pubblicazione del secondo album "" su, i S, dopo gli show cone molti altri, si preparano ad un nuovo tour de force per supportare il nuovo album.- Guidati dalla bellissima, isono ormai un nome noto nella scena italiana e non. Una serie infinita di show a supporto die molti altri ed un feedback veramente notevole sui loro video. In attesa del nuovo album, che vedrà la luce nel 2017, siamo felici di ospitarli.- Il sestetto modenese è una ventata d'aria fresca all'interno della scena italiana. Il loro debut album" è stato una delle sorprese del 2016, grazie alla voce da soprano di& Opening acts - T.B.A., Piazza Tom Benettolo 1 - 46100 Mantova- Headliner- co-headliner - Primo Show Italiano& Opening bandsPrevendita disponibile su Vivaticket Biglietto in prevendita: € 18,00 + d.d.p.Biglietto in cassa: € 23,00Riservato soci Arci (costo tessera 2017 10 euro, valida in tutta Italia)Apertura porte: T.B.A.