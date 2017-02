sono lieti di annunciare la 2a parte del tour di beneficenza con), per il progetto Magni Animi Viri Nella scorsa edizione, con i fondi raccolti, siamo riusciti a donare tra le altre cose, un pullmino al centro pediatrico per bambini autistici di Salerno; nel 2017, vogliamo fare ancora di più, proprio perchè il percorso è difficile ed i costi per le famiglie sono alti. Oltre a questo, le problematiche relative al Sud Italia (collegamenti, inibizioni, poca conoscenza dell'argomento in questione) complicano ancora di più le cose; l'associazione si pone dunque come primo obiettivo di fornire supporto medico gratuito (analisi, diagnosi, terapie) per tutti questi bambini.Lo Show:Workshop seguito da un live show dove Russell si esibirà cantando brani dal vivo. De La Muerte lo accompagneranno per tutto il tour.Gli Ospiti:- Orphaned Land: 3, 4, 5 Marzo ( http://www.orphaned-land.com/ - DGM: 23 Febbraio e 11 Marzo ( http://www.dgmsite.com/ : 3 e 5 Marzo ( http://www.eldritchweb.com/ Links:Credits: