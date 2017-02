E' prevista perla prima edizione del, che si terrà presso il Circolo Culturale Caseificio La Rosa di Poviglio (RE). Il festival vedrà protagoniste 5 bands della scena thrash-hardcore italiana, per una domenica prefestiva all'insegna del del mosh più estremo.Da Venezia, gli headliners della serata saranno gli, attualmente sono una delle band della scena hardcore del nostro paese considerata tra le più attive, dopo avere suonato in in buona parte del globo ed essersi fatti conoscere per la loro attitudine, e per la loro musica, come da tradizione, sono pronti a regalarci uno show al fulmicotone.Prima di loro sul palco ci saranno, da Ferrara, una vera e propria garanzia in ambito thrash metal, che non ha bisogno di presentazioni, ovvero i. Conosciuti per il loro stile e per il loro sound, apprezzato da tantissimi fan del genere sono pronti per uno show senza esclusioni di colpi che non deluderà i fan del genere.Ad aprire la giornata, sempre da Ferrara, ci saranno i(hardcore), da Parma gli(thrashcore) e da Reggio Emilia i(hardcore).Al Caseificio La Rosa vi aspettano anche fiumi di birra e una selezione di cocktails a prezzi popolari.Prima, durante e dopo i concerti Dj set old schoolOn stage:@Associazione Culturale Caseificio La Rosavia Romana 200/1, Poviglio (RE)Apertura porte ore 21:00Inizio concerti ore 21:30Ingresso: 5 euro.NESSUNA TESSERA RICHIESTA