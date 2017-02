Una grande idea in teoria. Avrebbe potuto essere un momento storico, come un fuoricampo, per anni. Sfortunatamente sarà sempre ricordato per i problemi al microfono e per una presentazione sbagliata. Quindi, a quelli a cui non è piaciuto, chiedo di prestare attenzione ai seguenti punti:



A) Quale altra superstar del pop avrebbe mai osato esibirsi con i Metallica (o con qualsiasi altra band metal)?



B) Chi altro si sarebbe esibito prima con Tony Bennett e un momento dopo con i Metallica, con lo stesso affetto e lo stesso apprezzamento per entrambi?



C) Certo, forse è stato un momento un po’ sopra le righe per quelli che erano più interessati ai Metallica che a lei. Ma di nuovo, lei è Lady Gaga, dopo tutto (sopra le righe è il suo secondo nome, o almeno potrebbe esserlo).



D) Sì, ha un atteggiamento molto teatrale, ma è un qualcosa che potrebbe cancellare anche solo con la sua voce e un accompagnamento di pianoforte (cosa che, spero, farà prima o poi).



E) Considerato il suo interesse, e quello di Lars, per l’arte e per fare cose inaspettate nella musica, una collaborazione tra loro ha assolutamente senso.



F) Ultima cosa, se lasciate perdere la sua immagine e la ascoltate, pensate che abbia cantato bene? Certo! Grande scelta del brano, inoltre.



L’unica cosa che cambierei è questa: perchè c’era una classe di zumba sul palco con loro?

Di chi è stata l’idea? Portate sul palco dei veri fan (come fanno i Metallica in certi concerti).

Com’era prevedibile, la performance deinel bene e nel male continua a far parlare di se, oggi è il turno di, chitarrista dei, il quale in un lungo post sulla sua pagina Facebook , si è espresso in maniera favorevole riguardo l’esibizione.Non ci resta che aspettare il prossimo commento.