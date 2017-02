, in collaborazione con, è orgogliosa di annunciare la prima edizione del, festival interamente dedicato alle voci femminili.La manifestazione avrà luogopresso ildi Cermenate (CO) e vedrà protagonisti sul palco i, una delle più importanti realtà melodic metal italiane che ha già condiviso il palco con band del calibro di SLIPKNOT, NIGHTWISH, WITHIN TEMPTATION, LUCA TURILLI’S RHAPSODY. Prima dei TEMPERANCE si esibiranno le, quintetto hard’n’heavy tutto al femminile che fa della dimensione live la propria prerogativa, molto apprezzate e richieste in Europa. In apertura di festival gli, combo symphonic metal che sta lavorando al terzo album.Venerdì 5 maggio 2017 dalle 22.00Via Maestri Comacini, 16 – Cermenate (CO)Ingresso € 10,00 consumazione inclusa