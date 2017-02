Gli, metal-band milanese, hanno appena terminato i lavori per la produzione dei brani che andranno a comporre il nuovo lavoro in studio, la cui uscita è prevista per la fine di questo inverno.La formazione è dedita ad un metal “non conforme”, seppur rimanendo ben ancorati ai capisaldi del genere, gli STEEL CITY HEROES sono alla continua ricerca di un sound personale e quindi in continua evoluzione, senza limiti o barriere di sorta.Le sessioni di registrazione si sono tenute presso i Musik Ink Studio di Arona (NO), sotto guida di Giulio Capone, al quale sono state affidate anche le fase di mixing e mastering. Si tratterà di un Ep e conterrà anche delle trecce live registrate in collaborazione con Carlo Meroni durante concerto tenuto il 29 Ottobre 2016, presso il Centrale Rock Pub di Erba.A breve maggiori informazioni.La formazione:Per info riguardo la nuova release, ordinare i cd o il merchandise ufficiale, mp3, live dates, news e tutto quanto riguarda gli STEEL CITY HEROES è possibile contattare direttamente la band tramite gli spazi web ufficiali: