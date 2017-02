Glihanno appena pubblicato il primo video trailer del nuovo album “”, in uscita il 3 marzo su SharpTone Records/Warner.Il disco e il nuovo merchandise sono disponibili qui Chi pre-ordina l’album in digitale riceverà immediatamente i primi due singoli ' Russian Hotel Aftermath ' e ' Torch '.“Look At Yourself” segna la maturità per gli EMMURE, un nuovo capitolo all’interno della loro aggressiva autobiografia che riporta al primo album del gruppo, pubblicato quando Palmeri era un adolescente. È un brutale esame di coscienza e di osservazione, bilanciando l’odio, la rabbia e la perseveranza con l’esperienza temperata di una vita spesa alla ricerca dell’autonomia e del rispetto, tanto dentro quanto fuori.