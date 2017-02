comunica che isaranno il secondo special guest della data romana dei, al fianco dei già annunciati Pennywise.L’appuntamento è fissato per il 2 agosto al Postepay Sound Rock In Roma (Roma) e, con questa line-up, si conferma una vera e propria chicca per tutti i punk rocker italiani.I Millencolin hanno dimostrato quanto la scena skate punk non sia una prerogativa americana; bensì, dalla Svezia con furore, si sono fatti conoscere in tutto il mondo come i capofila del genere, esploso a livello mondiale negli anni ’90.La band ha prodotto ben otto album in studio, tra cui ricordiamo “Life On a Plate” e “For Monkeys” che hanno proiettato il gruppo al di fuori dei confini svedesi e poi “Pennybridge Pioneers” che ha sfornato singoli come “Penguins And Polar Bears” “Fox” e “No Cigar”, cantate a squarciagola da milioni di angry kids.I quattro ragazzi di Örebro, Nikola Sarcevic, Mathias Färm, Erik Ohlsson e Fredrik Larzon, sono giunti oggi al venticinquesimo anno di carriera musicale più uniti che mai. Nonostante ogni componente, col passare del tempo, abbia sviluppato parallelamente altri progetti, la band afferma che il rispetto reciproco e l’amore per la musica siano stati il collante che ha permesso di evitare rotture o litigi che li dividessero.Questo legame autentico e la loro inarrestabile voglia di suonare si sono concretizzati nell’ultimo album pubblicato “True Brew”, disco home-made registrato e prodotto dalla band stessa. Pubblicato nel 2015 da Epitaph, la cui scuderia sforna da sempre pietre miliari del punk indipendente, è un lavoro completo, con richiami alle prime influenze della band e allo stesso tempo un sound fresco e testi moderni di natura sociopolitica.Dopo la più recente pubblicazione della band, il “True Brew” EP (omonimo con l’ultimo album) e in seguito alla creazione di una birra artigianale personalizzata, una White Ipa denominata “POLAR - The True Brew”, i Millencolin sono ora nuovamente pronti a tornare sul palco con la stessa potenza di sempre!Assieme a Pennywise e The Offrpsing si prospetta uno show davvero imperdibile!Riportiamo i dettagli:Prevendite online disponibili sui circuiti di vendita Ticketone, Postepaysound.it, Box Office Lazio, BookingShow e Etes.