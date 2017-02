“Rebel Circle Night” : Blue Hour Ghosts & Aquiver live in provincia di Reggio EmiliaSabato 25 Febbraio 2017, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band della scena underground italiana.L’evento organizzato dallo staff Rebel Circle e avrà come di consueto il nome Rebel Circle Night. Vedrà avvicendarsi sul palco : Blue Hour Ghosts & AquiverA seguire dj set fino alla chiusura.L’evento si svolgerà presso Be Movie , Via Roma n. 6, 42049, Sant’Ilario d’Enza (RE).NESSUNA TESSERA RICHIESTA - INGRESSO GRATUITONome del gruppo: BLUE HOUR GHOSTSGenere: Modern melodic metalProvenienza: ModenaFacebook: https://www.facebook.com/bluehourghosts/?fref=ts Descrizione gruppo:“Blue Hour Ghosts” è un’espressione idiomatica della lingua inglese che indica ‘i pensieri, la rabbia, i dubbi e rimpianti che invadono il momento della giornata della massima intimità’, e questa premessa descrive molto bene il sound di questi ragazzi di Modena. I Blue Hour Ghosts incanalano un certo tipo di malinconia e sofferenza in musica, ma lo fanno esorcizzando il tutto in una forma canzone molto spesso orecchiabile e di facile assimilazione. Un melodic modern metal morbido e avvolgente che fa dell’espressività e dell’introspezione il proprio punto di forza, con varie similitudini con i vari Porcupine Tree e Katatonia nei frangenti più moderati.Nome del gruppo: AQUIVERGenere: Alternative, Pop, Rock, MetalProvenienza: ModenaFacebook: https://www.facebook.com/aquiverofficial/?fref=ts Descrizione gruppo:AQUIVER è un melting pot di differenti idee e background. La band è composta da musicisti che provengono da importanti esperienze e centinaia di concerti nel panorama italo-europeo (più un tour californiano). Unendo le forze e i propri sogni, decidono di creare un nuovo progetto che possa raccogliere ed esaltare i talenti, gli sforzi e le esperienze dei 5 musicisti per creare solide fondamenta sulle quali ergere un moderno e dinamico modo di fare e concepire la musica.Progetti paralleli e collaborazioni: What a Funk (USA What a Funk 2015 Tour, Heineken Jammin' Festival, Rock In Idro, RockTV), Trick or Treat (band di supporto all'ultimo tour europeo dei Sonata Arctica), Francesca Michielin (vincitrice di “X-Factor Italia” edizione 2011, seconda classificata a San Remo 2016), Klogr (band di supporto per il tour europeo dei Prong, 2014) e Withered Wisteria (Italian Evanescence Tribute Band).DJ SET Dj Andrea (REBEL CIRCLE)CALENDARIO "REBEL CIRCLE NIGHT" 2017Informazioni sul locale:Pagine Facebook