IL RITORNO DEITHE DARKNESSIN ITALIA!sono liete di annunciare il ritorno in Italia deiLa band inglese dei fratelli Hawkins si esibirà il prossimo 6 luglio all’interno della rassegna Rugby Sound 2017 che si terrà a Isola del Castello, Legnano (MI).I The Darkness, nei primi anni 2000 sono stati in grado riportare alla moda tutine attillate e folte chiome in pieno stile anni ’70; il loro hard rock ispirato a mostri sacri come Ac/Dc, Led Zeppelin, T-Rex, The Queen e Van Halen ha bucato gli schermi delle emittenti musicali internazionali e surriscaldato le radio di milioni di ascoltatori.Ad ogni rock party che si rispetti non possono mancare gli acuti in falsetto del cantante Justin Hawkins, accompagnati dalle schitarrate e dagli assoli del fratello Dan su hit intramontabili come “Love is Only a Feeling” o “One Way Ticket To Hell…And Back”.Un successo planetario formidabile, totalmente inaspettato e in alcun modo avidamente cercato, come invece spesso succede con molte stelle comete del music business.Justin, Dan, Frankie e Rufus sono riusciti a portare avanti il proprio progetto musicale affrontando alti e bassi dovuti agli eccessi tipici del rock’n’roll e hanno proseguito egregiamente la propria carriera portandosi a casa svariati riconoscimenti; 3 Brit Awards, 4 Kerrang Awards, 2 MTV Music Awards, 1 Metal Hammer Golden God...la lista sarebbe davvero lunga!Tra le più epiche rock band apparse sul pianeta, i The Darkness non vedono l’ora di tornare sui palchi europei per confermare la loro potenza live decisamente fuori dal comune!