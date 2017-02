E’ con tristezza incommensurabile che condividiamo la notizia della morte della nostra sorella e miglioare amica Trish Doan. E’ difficile trovare le parole giuste. Era così solare, vibrante e di talento, le volevamo bene e gliene vogliamo ancora. Era molto più di una musicista o di un membro della band. Era il nostro sangue, la nostra sorella e la nostra famiglia. La sfida ora sarà quella di trovare la nostra strada senza di lei, come una nave senza il faro, e siamo devastate. Vi chiediamo il favore di rispettare la nostra privacy e quella della sua famiglia durante questo difficile periodo.

La band canadeseannuncia con dolore la scomparsa della bassista, deceduta per cause non ancora rese note, all'età di 31 anni.Aveva fatto parte della band dal 2005 al 2007 e si era poi riunita al gruppo dal 2012 prendendo parte all'EPed al full lengthE' l'ennesimo lutto che colpisce il mondo della musica, martoriato in questi ultimi anni da troppi decessi.Queste le parole pubblicate sulla pagina facebook del gruppo: