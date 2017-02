HATEBREED

SPECIAL GUESTS: DYING FETUS



21 APRILE 2017

ZONA ROVERI 2017 • BOLOGNA

UNICA DATA ITALIANA

è lieta di annunciare il ritorno degliin Italia!Il tour “” farà un’unica tappa italianapressoa Bologna. Special guest della serataGli, tra le solide istituzioni della scena heavy e metalcore, continuano il tour che porta sui palchi d’oltreoceano l’ultimo album “”, uscito lo scorso 13 maggio pere prodotto da(Rob Zombie, Soulfly).Il disco rappresenta il settimo album in studio della band e si è rivelato un vero successo: si è guadagnato un posto nella classifica “” di(US), è arrivato al 13° posto nella “” e al 2° e 3° posto rispettivamente nelle classificheLa band riassume nel titolo l’essenza dell’album: “” riferendosi a come la musica heavy e l’esibirsi di fronte al pubblico sia terapeutico e al contempo un’esperienza catartica. Tredici tracce di metalcore che danno sfogo al senso di negatività e frustrazione generato dalle news con cui i media bombardano la popolazione, distratta da “bullshit stuff”, bei vestiti, macchine, computer e telefono.Glisi sono fatti largo partendo dalla scena underground del Connecticut, nel 1994, sino ad arrivare oggi nell'élite dell'hardcore e heavy metal; hanno vinto un prestigioso, collaborato e condiviso il palco con numerose band storiche come Motorhead, Slayer, Mastodon, Napalm Death e calcato palchi importanti in tutto il mondo.A rendere davvero imperdibile la data in programma a Zona Roveri di Bologna la presenza come special guest dei; in attività dal 1991, sono uno dei gruppi più brutali e influenti della scena death metal mondiale.La serata ha così delle ottime premesse per rivelarsi davvero indimenticabile e molto molto heavy.21 Aprile 2017 | Zona Roveri | BolognaIngresso 25,00 € + ddpPrevendite disponibili a partire da giovedì 09 febbraio alle ore 10.00 sui circuiti di vendita Ticketone , Vivaticket e Boxol.