Vista l’enorme richiesta di biglietti lo show diè stato SPOSTATO al(Milano)!!!Il biglietto con la dicitura “Alcatraz” sarà valido per l’ingresso alnella zona PARTERRE.Nuovi orariApertura porte: ore 18.00Inizio concerto: ore 20.30Acquista il tuo biglietto -> http://bit.ly/2iKrCJZ Pagina ufficiale dell'evento -> http://bit.ly/2jvtoQc Ricordiamo che al momento dunque le date confermate sono le seguentiOct 21 - Arena Ciudad De Mexico, Mexico City, MexicoOct 28 - Espaço Das Américas, São Paulo, BrazilOct 29 - Espaço Das Américas, São Paulo, BrazilNov 11 - Porsche-Arena, Stuttgart, GermanyNov 14 - O2 Academy, Brixton London, United KingdomNov 15 - Zenith, Paris, FranceNov 24 - RuhrCongress Bochum, Bochum, GermanyNov 25 - Tipsport Aréna, Praga, Repubblica CecaNov 26 - Aegon Arena, Bratislava, Slovakia Nov 30 - Helsinki Icehall Jäähalli - HelsinkiDec 02 - Partille Arena, Göteborg, SwedwenDec 09 - WiZink Center, Madrid, SpainE’ evidente che altre date debbano ancora essere annunciate, impensabile che non suonino ad Amburgo, o nei più prestigiosi festival estivi, non ci resta dunque che sperare venga aggiunta una seconda data anche nel nostro Paese.touring lineup:- Vocals- Guitar– Guitar- Bass- Vocals- Guitar- Drums