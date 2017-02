è lieta di annunciare di aver siglato un accordo con i, per la pubblicazione del disco d’esordio “”.La Christian metal band milanese, fondata dal tastierista, propone un symphonic metal, dalle intense influenze power.L’album, mixato e masterizzato ai Rec Lab Studios da Larsen Premoli, è un’uscita imperdibile per tutti i fan diLa line-up è completata da Davide Schiavi (voce), Eliana Sanna (mezzosoprano), Alessandro Baglioni (Flauto), Cesare Ferrari (basso) e Roberto Curtoni (chitarra).Di seguito la tracklist e la cover di “I Am The Way, The Truth And The Life”, realizzata da Mattias Norén (Kamelot, Epica, Sabaton) e che disponibile a partire dal 27 marzo in un’edizione limitata in digipak.TRACKLIST: