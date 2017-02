An Evening with ANTHRAX - "Among The Kings"

Le leggende del thrashiniziano oggi il tour “”, durante il quale suoneranno in ventinove città diverse e presenteranno dal vivo, dall’inizio alla fine, il loro classico del 1987 “”. Il pogo sarà assicurato su hit come 'Caught In A Mosh,' 'I Am The Law,' 'Indians' e 'Efilnikufesin (N.F.L.)'.Ma non è finita qui. Lo show di “Among The Kings” sarà diviso in due parti: nella prima appunto, “Among The Living” sarà suonato nella sua interezza; nella seconda parte saranno i fan a scegliere la set list attraverso il sito http://anthrax.com/setlist-vote L’"Among The Kings” tour farà tappa in Italia il 14 marzo al Live Club di Trezzo Sull’Adda (MI). La band di supporto saranno gli inglesi THE RAVEN AGE.Scott Ian invita personalmente i fan italiani al concerto attraverso questo video Gli ANTHRAX pubblicheranno inoltre una tour edition limitata del loro ultimo album “For All Kings” il 17 febbraio. Il disco contiene ‘Vice Of the People’ (inizialmente disponibile solo per il mercato giapponese) oltre a un disco bonus con versioni demo. Pre-ordini For All Kings – Tour Edition – Tracklisting:Bonus: