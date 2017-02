ANTHRAX



Venerdì 23 Giugno 2017

Natz (BZ), Alpen Flair

Barley Arts presentaNuove conferme ogni giorno per l’Alpen Flair, il più grande festival del Sudtirolo che si tiene ogni estate a Natz (BZ): gli headliner della giornata di venerdì 23 giugno saranno gli Anthrax, preceduti dae molti altri. Biglietti e abbonamenti del festival sono disponibili su Ticketone (online e nei punti vendita).Formatasi a New York nel 1981, la band ha venduto più di dieci milioni di copie ed è diventata la risposta americana all’ondata di heavy metal made in UK insieme agli altri Big Four del thrash metal a stelle e strisce Metallica, Slayer e Megadeth. Gli Anthrax sono più del gruppo che ha sventolato un metaforico dito medio in faccia a critici e fan privi di immaginazione con la loro collaborazione con i Public Enemy nel 1991 e che, con l’uscita di “Worship Music” (Nuclear Blast, 2011) ha dimostrato che gli album ‘classici’ non sono un concetto superato. La storia della band parla di vera determinazione a dispetto di ogni difficoltà.L’ultima fatica in studio degli Anthrax è “For All Kings” (Nuclear Blast, 2016), un album feroce quanto sublime, attuale quanto classico. Si tratta del secondo album dal ritorno di Joey Belladonna, che nel 1992 aveva lasciato il microfono a John Bush. Dallo splendore thrash di “You Gotta Believe” alla maestosità di “Blood Eagle Wings”, “For All Kings” è la quintessenza degli Anthrax, e la prova che è impossibile contenere una buona band.Gli Anthrax sono Joey Belladonna (voce), Frank Bello (basso), Charlie Benante (batteria), Jonathan Donais (chitarra) e Scott Ian (chitarra).Info line-up, biglietti e abbonamenti: http://www.alpen-flair.com Biglietti disponibili su Ticketone (sito e punti vendita). Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!