THERE WILL BE BLOOD

"FIRE" IL NUOVO VIDEO!

"oggetti in fiamme come una versione pop dei sacrifici pagani su note funk!"

Il video, diretto da, è una celebrazione del fuoco e della sua potenza distruttiva che ben si combina con al potenza al fulmicotone sprigionata da questo trio tra i più apprezzati in ambito rock in Italia, capace anche di conquistare il Nord-Europa con il loro rock abrasivo, saturo, ipnotico e carico, in questo brano, di FUNK!Secondo estratto dal recente album "" per la folk-rock band varesina uscito perDopo un primo singolo ("" tradotto "risacca") che parla dell'invincibilità dell'acqua itornano con un nuovo video dedicato interamente al fuoco.Il video celebra il fascino ipnotico che la potenza distruttiva delle fiamme ha da sempre esercitato sull'uomo, dal momento in cui i primi ominidi illuminarono la notte sollevando al cielo i tizzoni roventi di un albero colpito da un fulmine fino ad oggi, quando l'umanità si trova a fare i conti con le disastrose conseguenze di secoli passati ad estrarre, consumare ed addirittura uccidere per i combustibili.Nemmeno i componenti della band si sottraggono alle vampate, trasformandosi in tre sagome infuocate che suonano e cantano fiammeggiando sospesi in un limbo di tenebra, la band dice:" TWBB – 2017Artista: THERE WILL BE BLOODTitolo: HornsEtichetta: GHOST RECORDSIl terremoto blues-folk-hard dei varesiniè pronto a tornare e far detonare "" nuovo album per questa potente e deflagrante band. Con un appeal decisamente internazionale (non a caso in Scandinavia si sono accorti di loro) questo trio rappresenta forse uno dei migliori esempi di heavy-blues italiano del momento. Atmosfere polverose, suoni secchi e potenti, rimandi cinematografici e blues.Ascolta Horn di THERE WILL BE BLOOD qui More: