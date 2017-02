ATLANTIC TIDES

Per la prima volta dal vivo in UK

Cinque date ad aprile

È senza dubbio una grande opportunità per noi, che da sempre desideriamo portare la nostra Musica all'estero.

Sarà un’ottima e preziosa occasione per comprendere come la musica emergente, e perciò la nostra, è vissuta e percepita fuori dal nostro territorio.

Non si può dire che non suonino dal vivo.Stanno macinando chilometri su chilometri i milanesi, partiti nell’ottobre scorso dal release party dell’album di debutto omonimo al(Segrate - MI) per una serie di concerti che li ha visti su e giù per la penisola.Tante sono già state le tappe del, che sta collezionando un successo dietro l’altro, e tante altre ci saranno fino alla prossima estate.Ma al fitto calendario arrivano oggi le interessanti sorprese già previste per la prossima primavera.La band è orgogliosa di annunciare che sarà per la prima volta all’estero ad aprile, per cinque appuntamenti no stop.La destinazione sarà il Regno Unito e le città coinvolte saranno Bridgwater, Darwen, Whitchurch, Workington e l’immancabile Londra, per una carrellata di live da non perdere.Gabriele, voce e fondatore del progetto, rivela a riguardo:Questo il calendario completo del Tour UK:Maggiori info e dettagli verranno annunciati a breve sunasce dal rock, dal r’n’b, dal punk e dal blues. Vive a Milano, ma sogna l’ Oceano. Suona concreto come la terra e vero come il mare.