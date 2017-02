Il nuovo album deiintitolato “”, uscito da poche settimane fa per Nuclear Blast, sta superando ogni più rosea aspettativa: un’accoglienza da parte di pubblico e critica talmente entusiasta da valere ai signori del thrash metal teutonico il 1° posto in classifica tedesca.L’appuntamento per l’unica data italiana è fissato per il. Con loro degli special guest di un calibro tale da rendere l’evento molto più simile ad un festival che a un semplice concerto:Di seguito gli orari della serata:Apertura Cancelli: Ore 18:00BigliettiIl costo del biglietto è di €30 più diritti di prevendita.Prezzo in cassa €35Le prevendite sono disponibili su Ticketone e rivendite autorizzate