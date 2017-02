, in attesa del nuovo albumatteso per il 17 febbraio via, hanno rilasciato il video ufficiale della canzoneche potete vedere nel player sottostante:L'album verrà rilasciato in due versioni LP e CD che conterranno due diverse bonus track: nel vinile sarà presente "Long live the loud" cover degli Exciter mentre sul cd "See you in hell" cover dei Grim Reaper.Già nota da tempo invece la presenza di tre ospiti che non hanno bisogno di presentazioni: Ross the Boss (ex Manowar), Mantas (al secolo Jeff Dunn, ex Venom) e Steve Bettney dei Saracen protagonista di un duetto con la cantante Marta Gabriel.Di seguito artwork del platter