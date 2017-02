In occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi de La Fucina Studio di Giacomo Jac Salani, nasce Sononovo Lab, un hub creativo, con l'impegno di indagare e promuovere l'arte in ogni sua espressione e diventare un punto d'incontro e di ritrovo per tutti i giovani creativi.Attraverso la partecipazione a progetti culturali, all’instaurazione di collaborazioni ed eventi che promuovono la creatività, Sononovo intende portare una ventata d’aria fresca per un Rinascimento Artistico che si avvale dei mezzi di comunicazione 2.0 per promuovere tutte le forme d'arte.Sononovo Lab unisce diversi stili sotto lo stesso tetto: Quarock Records affidata a Gabriele Bellini per le produzioni dall'anima rock e Sononovo Division diretta da Lisa Kant per produzioni d'ispirazione pop ed electro. Entrambe le etichette saranno coadiuvate da Jack e La Fucina Studio , che sarà il luogo deputato ad accogliere le proposte creative, e non solo musicali, degli artisti del Lab che potranno usufruire degli spazi per presentazioni, mostre incontri, live set, performance.Sabato 18 febbraio dalle ore 18 presso La Fucina Studio (via Partigiani d'Italia, 14a Empoli), il progetto verrà illustrato agli operatori culturali, agli artisti e alla stampa da Gabriele Bellini, Giacomo Jac Salani e Lisa Kant. Con l'occasione sarà ufficializzata anche la collaborazione con il laboratorio artistico/musicale di Andy (fondatore dei Bluvertigo) a Monza, che sarà presente, insieme al cantante youtuber Michele Grandinetti ed ad altri ospiti che si esibiranno nel corso della serata.Lisa KantLisa Kant inizia la sua formazione artistica tra Firenze e Milano. Negli anni sperimenta la sua vocalità nella musica pop, rock, jazz, soul, punk, dance e folk, fino a raggiungere il territorio della lirica. Collabora come cantante solista o corista per molti artisti italiani ed internazionali: Stefano Bollani, Jovanotti, Patty Pravo, Irene Grandi, Noemi, Grace Jones, Principe Maurice, Blaine Raininger, Mc Navigator, Bluvertigo e molti altri. Prodotta da Irene Grandi con il nome di Monnalisa, nel 2011 compone e canta la sigla, dalle sonorità dance, per il programma televisivo di Rai 2 "Quelli che il calcio" condotto da Simona Ventura. Lisa nel frattempo ha scritto e cantato jingle pubblicitari di note marche, canta e recita in teatro, lavora come performer, insegna canto e tecnica vocale leggera. E' appena uscita con "Trinus", un lavoro che riflette a pieno la sua vera anima musicale.AndyDa sempre attratto dalle arti visive, si forma accademicamente presso l'Istituto d'Arte di Monza e l'Accademia delle Arti Applicate di Milano fino alla specializzazione in illustrazione e grafica pubblicitaria.Andy consolida negli anni il suo fortissimo codice pittorico e lo applica non solo alle tele, ma anche alla decorazione di oggetti di design, stoffe, strumenti musicali… sviluppando così una carriera di ampio respiro internazionale attraverso l'esposizione delle sue opere in mostre personali e collettive che lo fanno conoscere in Italia e all'estero, valendogli collaborazioni con grandi marchi quali Coveri, Carlsberg, Iceberg, Redbull, Fiat, Nodis, Too Late, Uki e Valtur...Artista a tutto tondo, Andy è anche un musicista di talento: nei primi anni 90 fonda con Morgan i Bluvertigo, dove contribuisce con sax, tastiere, voce e sintetizzatori alla composizione di tre album, e alla pubblicazione di un live nonché di una raccolta di successi, attività che insieme a Livio Magnini e Sergio Carnavale lo impegna per diversi anni tra palcoscenici, interviste, apparizioni TV.E' tutt'ora molto attivo nel mondo della musica come compositore di colonne sonore, produttore di band emergenti, conduttore di programmi musicali sia televisivi che radiofonici. Acuto osservatore della realtà musicale contemporanea, da dieci anni si dedica anche alla ricerca e sperimentazione, mixando sonorità dal sapore new wave-anni '80 nei club di tutt'Italia.Andy è anche fondatore di FluOn, suo quartier generale e nucleo creativo, che riassume nel nome una filosofia di arte e di vita: "FLU" come la fluorescenza, ma anche l'inFLUenza, entrambe da emettere e ricevere in flusso continuo e in un costante mode "ON": acceso.Michele GrandinettiDa sempre appassionato di canto, durante l'ultimo anno di liceo classico vince una borsa di studio per studiare canto al Berklee College of Music di Boston, dove si trasferisce e vive per tre anni. Al termine del percorso di studi firma un contratto con la Sony BMG Thailandia, grazie al quale registra un album di inediti. Si trasferisce in Thailandia dove promuove l’album “Clue” fino a quando è costretto a tornare in Italia a causa del colpo di Stato che sconvolge il paese. Ad inizio 2012, decide di riprendere in mano la sua esperienza musicale e si presenta ai provini della sesta edizione italiana di X Factor.A giugno del 2015 vince il Talent di Radio Capital nella sezione cover tra oltre 4000 partecipanti da tutta Italia. Oggi, oltre alla realizzazione di brani inediti, si dedica alla gestione del proprio seguitissimo canale Youtube dove pubblica periodicamente video di diverse cover di artisti famosi.La Fucina StudioLo studio, con una regia di 40 mq ed una live room di 80 mq, ad ambienti variabili, per consentire la realizzazione del suono desiderato, combina il massimo per la registrazione e produzione audio (Pro Tools HD e Logic Pro X) e plugins di ultima generazione per la massima flessibilità e una qualità assoluta. Il mondo digitale si unisce poi a macchine analogiche di altissimo livello come equalizzatori e compressori, il banco fully analogue AUDIENT ASP4816 ed ascolti di primissima qualità come Amphion, per una resa finale ottimale sia in mix che in mastering. Un’ampia selezione di microfoni e preamplificatori, oltre che processori di segnali, fanno dello studio un luogo ideale dove sviluppare, realizzare e finalizzare le proprie idee musicali. C’è inoltre la possibilità di utilizzare amplificatori residenti, oltre che chitarre e bassi ed grande collezione di pedali. Sono disponibili servizi di reamping per chitarra e basso, servizi di voice-over e realizzazioni di sonorizzazioni per televisione e cinema. Inoltre servizi on-line di editing, produzione, mix & mastering per la finalizzazione del proprio progetto.www.lafucinastudio.comQua’Rock RecordsCon oltre 20 pubblicazioni, Qua Rock Records vede Gabriele Bellini e Giacomo Jac Salani impegnati in prima linea nel grande intento di offrire alle band ed ai musicisti tutta l’esperienza e tutta la competenza possibile e necessaria. Una etichetta discografica fatta per riportare la musica in mano agli artisti, secondo lo spirit no profit e secondo una filosofia nella quale gli artisti sono sempre al primo posto.Qua Rock Records lavora affinché ogni disco pubblicato rispecchi il valore dell’artista, affinché sia rispettata la voglia di esplorare la propria musica; affinché ogni disco sia diverso dagli altri, ma che nell’insieme, rimangano uguali nello spirito, nell’amore e nella dedizione.www.quarockrecords.com