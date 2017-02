La "rock radio" Virgin Radio mette in palio premio della stampa 50x50 del disco "", autografata dal gruppo.Tutto ciò in occasione della ristampa (rimasterizzata) dell’omonimo album del 1986, ripubblicato in formato 3 CD (l’album originale e 2 bonus disc) così come la versione in vinile 1 LP da 180g. Da notare che nei CD 2 e 3 troviamo il "Live in Kansas City", una registrazione dal vivo del tour promozionale di Turbo del 1986 Fuel For Life.Vincere le stampe 50 x 50 deiautografate è facilissimo. Basta fare log-in alla community di Virgin Radio, rispondere correttamente alle tre domande e aspettare di essere contattato da Virgin Radio (via e-mail o al telefono), di seguito il link col regolamento completo: