"Non penso che sia giusto per voi (che io continui in queste condizioni). Avete pagato un sacco di soldi per vedere la vostra band preferita, e noi non siamo nelle condizioni migliori. Voglio lasciarvi la scelta, ragazzi: non preferireste che tornassimo un'altra volta, e suonassimo meglio? Io mi voglio fermare, voi cosa dite?”

"Ok, siamo a metà set, riusciremo a finire, apprezzo il vostro sostegno, cercherò di fare il mio meglio".

Data sfortunata per i, quella di ieri sera a Copenhagen (primo di quattro show consecutivi previsti alla), in cui unnon in perfette condizioni, a seguito da unha chiesto al pubblico se forse non sarebbe stato il caso di finire prima il concerto, rinviandolo.Come si vede nel videoha detto:Nel video si distingue chiaramente un colossale No!!! al quale uno :sconsolato James risponde:Di seguito la scaletta suonata, con due brani tagliati,HardwiredAtlas, Rise!For Whom the Bell TollsFuelThe UnforgivenNow That We're DeadMoth Into FlameHarvester of SorrowConfusionOneMaster of PuppetsFade to BlackSeek & Destroy----BatteryNothing Else MattersEnter Sandman