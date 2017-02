Ritorna anche nel 2017 ilIl festival, per la prima volta dalla sua nascita, cambia periodo e location: si terrà infattiSarà la magnifica cornice del Filagosto Festival ( www.filagostofestival.it ) ad ospitare quello che, negli anni, è diventato l'evento metal gratuito più importante d'Italia.Il luogo del festival sarà molto più facile da raggiungere (Filago è a soli 2 Km dall'uscita di Capriate dell'autostrada A4 Milano - Venezia).Come sempre ci sarà un accuratissimo servizio cucina e bevande a cui andrà ad aggiungersi una vasta selezione di birre artigianali dei migliori birrifici bergamaschi.Tra le novità degne di nota un palco enorme, con un super impianto audio adatto alla nuova area concerti di ben 7000 mq.Saranno inoltre a disposizione: 2000 posti a sedere, 4 punti ombra di grandi dimensioni e l'amatissima area merchandise.Gradito sarà il ritorno di un'ampia zona espositori.Il festival metal benefico (giunto alla sua sesta edizione) si terrà quindi presso l'Area feste polifunzionale di Filago (BG) in Via Antonio Locatelli (maggiori informazioni qui: http://www.filagostofestival.it/dove-siamo/ ).Come di consueto nelle prossime settimane verranno comunicate le band che andranno a comporre il bill del festival!