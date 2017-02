”Mare Mortum' è la storia di un fantasma restituito dal mare a una terra di nessuno, nell’attesa indefinita di qualcosa che non arriverà mai. Una tragedia che si ripete ogni giorno sotto gli occhi di tutti, tra vite salvate e altre rimaste intrappolate per sempre nelle profondità del mare”.





I deathsters abruzzesi hanno pubblicato oggi un nuovo video tratto dal singolo La canzone è inclusa nel loro nuovo album "Malamente", disponibile ora via. Diretto da il video interpreta in maniera realistica il dramma sociale che si sta vivendo negli ultimi anni a livello globale: