Karl Willetts – ex-BOLT THROWER | voce

Frank Healy – BENEDICTION, SACRILEGE | basso

Andy Whale – ex-BOLT THROWER | batteria

Scott Fairfax – ex-LIFE DENIED, BENEDICTION (live) | chitarra

I death metallers vecchia scuolapubblicheranno l’album di debutto, “”, il 24 marzo 2017 su Nuclear Blast Records. Oggi svelano il terzo video trailer in cui parlano dei testi e delle ispirazioni del disco.Il primo singolo da “For The Fallen”, ‘Reduced To Zero’ è disponibile di seguito. pre-ordini di For The Fallen sono attivi.Chi pre-ordina il disco in digitale riceverà immediatamente ‘Reduced To Zero”.Il bellissimo artwork è stato realizzato da).For The Fallen – Tracklisting:DIGILPSide ASide BI MEMORIAM nascono per riempire il vuoto lasciato dalla tragica morte di Martin “Kiddie” Kearns, il batterista dei BOLT THROWER, a settembre 2015. Poiché i BOLT THROWER hanno deciso di interrompere le loro attività, il cantante Karl Willetts ha avuto l’opportunità di sviluppare un nuovo progetto con vecchi amici. I MEMORIAM sono una band old school death metal, che mantiene alti gli standard già raggiunti con i precedenti gruppi, e trattano temi di morte, perdita e guerra. Inizialmente i membri del gruppo hanno iniziato suonando delle cover di canzoni che li hanno influenzati nella loro carriera all’interno della scena death metal, ma ben presto si sono resi conto che i nuovi brani composti erano di alto profilo.MEMORIAM